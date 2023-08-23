В Брянской области храм получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
Отмечается, что 22 августа ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района.
«В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населённых пунктов Грайворонского городского округа.