В Брянской области храм получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Действующий храм в Брянской области получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Отмечается, что 22 августа ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района.

«В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населённых пунктов Грайворонского городского округа.