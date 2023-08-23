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В Брянской области храм получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ

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Действующий храм в Брянской области получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.
В Брянской области храм получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Отмечается, что 22 августа ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района.

«В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населённых пунктов Грайворонского городского округа.

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