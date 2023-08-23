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Несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населённых пунктов Грайворонского городского округа.

«Пострадавших нет. В результате прилёта семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля», — заявил он.

Ранее Гладков сообщил о смерти трёх мирных жителей в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.

Минобороны России также проинформировало, что беспилотник самолётного типа украинской армии уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

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