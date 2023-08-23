В Москве разработка проекта нового отрезка Троицкой линии метро находится на финальной стадии. В него войдут шесть новых станций.

Об этом сообщает НСН.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что после второй очереди строительства метро в шаговой доступности получат более 450 тыс. жителей столицы.

По её словам, москвичи смогут сэкономить около получаса на поездках.

Ранее сообщалось, что по новому участку Солнцевской линии метро проехали тестовые поезда от станции «Рассказовка» до станции «Аэропорт Внуково». Их планируют открыть в 2023 году.