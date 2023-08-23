Подведены итоги VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани

Участники VI Глобального форума молодых дипломатов на тему «Дипломатия нового многополярного мира» подвели итоги мероприятия, которое проходило с 17 по 21 августа в Казани.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По мнению участников, в дальнейшем необходимо продолжить регулярное проведение форума, поддержать инициативу Международной ассоциации молодых дипломатов, а также изучить возможности развития инициатив и участия сообществ молодых дипломатов и сотрудников международных организаций.

Уточняется, что также необходимо расширять сотрудничество между объединениями молодых дипломатов разных стран на двусторонней или многосторонней основе.

Ранее сообщалось, что на форуме планировалось обсудить такие вопросы, как информационная безопасность, гуманитарные связи и другие.