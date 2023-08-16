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Глобальный форум молодых дипломатов пройдёт 17—21 августа в Казани

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Глобальный форум молодых дипломатов будет проходить с 17 по 21 августа в Казани. Его тема — «Дипломатия нового многополярного мира».
Глобальный форум молодых дипломатов пройдёт 17—21 августа в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Участники обсудят такие вопросы, как информационная безопасность, гуманитарные связи и другие вопросы.

Организаторы форума — Совет молодых дипломатов МИД России, Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан, общественная организация «Академия молодёжной дипломатии», Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что начался приём заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества», который проходит с 7 августа по 1 октября в рамках нацпроекта «Производительность труда».

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