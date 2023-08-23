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В ХМАО пьяный 17-летний подросток на автомобиле пытался скрыться от полиции

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В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа пьяный 17-летний подросток на автомобиле пытался скрыться от полиции.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт МВД по ХМАО.

В ведомстве сообщили, что полицейские начали погоню после того, как водитель отказался останавливаться.

В МВД также уточнили, что 17-летний подросток употребил алкоголь и взял ключи от машины у матери тайком.

На подростка заведено административное дело по трём статьям.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель автомобиля каршеринга в состоянии опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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