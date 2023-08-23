Узнать больше

Турция стала самым популярным зарубежным направлением отдыха россиян осенью

Короткая ссылка
Основатель туристической компании «Море тут» Артём Венскель рассказал, в какие зарубежные страны отправиться на отдых осенью.
Турция стала самым популярным зарубежным направлением отдыха россиян осенью
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» Венксель объяснил, что Турция популярна для отдыха осенью ввиду тёплой погоды и умеренных цен.

Специалист также посоветовал обратить внимание на Египет для отдыха, так как именно осенью в этой стране устанавливается комфортная погода.

Бюджетным вариантом для отдыха осенью считаются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Однако специалист предупредил о жаре в начале осени.

«При готовности к более длинному перелёту стоит обратить внимание на Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы или Сейшелы. Это уникальные места с комфортным климатом и живописной природой», — добавил Венксель.

Ранее представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» рассказали RT, куда осенью (в бархатный сезон) россияне смогут отправиться в путешествие с наибольшей экономической выгодой. В числе подобных направлений — Вологда, Магас, Минск, Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить