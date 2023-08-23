Турция стала самым популярным зарубежным направлением отдыха россиян осенью

Основатель туристической компании «Море тут» Артём Венскель рассказал, в какие зарубежные страны отправиться на отдых осенью.

В беседе с газетой «Известия» Венксель объяснил, что Турция популярна для отдыха осенью ввиду тёплой погоды и умеренных цен.

Специалист также посоветовал обратить внимание на Египет для отдыха, так как именно осенью в этой стране устанавливается комфортная погода.

Бюджетным вариантом для отдыха осенью считаются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Однако специалист предупредил о жаре в начале осени.

«При готовности к более длинному перелёту стоит обратить внимание на Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы или Сейшелы. Это уникальные места с комфортным климатом и живописной природой», — добавил Венксель.

Ранее представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» рассказали RT, куда осенью (в бархатный сезон) россияне смогут отправиться в путешествие с наибольшей экономической выгодой. В числе подобных направлений — Вологда, Магас, Минск, Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.