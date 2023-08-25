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В список популярных трат россиян на осень вошли обновление гардероба и смартфоны

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Анастасия Румянцева
Аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» провели опрос и выяснили, какие крупные покупки у россиян запланированы на предстоящую осень и сколько они готовы потратить на эти цели. Результаты имеются в распоряжении RT.
В список популярных трат россиян на осень вошли обновление гардероба и смартфоны
  • Gettyimages.ru

Так, в топ-10 крупных трат на осень вошли обновление гардероба (27%), смартфоны (26%), школьные принадлежности (20%), туристические поездки (15%), игровые приставки и гаджеты (14%), ремонт автомобиля (14%), бытовая техника (8%), умная техника для дома (7%), климатическая техника (5%) и ремонт в квартире (5%).

Меньше всего респондентов запланировали ремонт на даче (3%), покупку автомобиля (2%) и мототехники для дачи (2%), подчёркивается в исследовании. 

Как отметили аналитики, на крупные покупки этой осенью каждый пятый россиянин (19%) планирует потратить от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. Чуть меньше — 18% опрошенных — рассказали, что отложили в бюджете до 20 тыс. рублей.

Столько же (18%) готовы заплатить за крупные покупки от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. От 80 тыс. до 100 тыс. рублей уйдёт на эти цели у 15% респондентов, ещё 13% рассчитывают потратить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, заявили эксперты.

Отмечается, что большинство россиян (65%) откладывают деньги на крупные покупки. Примечательно, что женщины делают это чаще, чем мужчины: 73% и 60% соответственно.

Всего в исследовании приняли участие более 1,5 тыс. жителей всех регионов России старше 18 лет. 

Ранее финансовый эксперт Вениамин Степаненко рассказал в беседе с RT, как научиться правильно экономить и откладывать деньги.

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