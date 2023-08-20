Финансовый эксперт Степаненко рассказал, как правильно начать копить

Финансовый эксперт Вениамин Степаненко рассказал в беседе с RT, как научиться правильно экономить и откладывать деньги.

«Список расходов и доходов нужно составить ещё до того, как вы начнёте откладывать деньги. Когда вы увидите полную картину, сможете определить, какую сумму можете безболезненно откладывать. На случай непредвиденных обстоятельств старайтесь всегда иметь денежный резерв. В случае форс-мажора, проблем со здоровьем, внезапных сокращений, проблем на работе или переезда необходимо иметь финансовую подушку», — пояснил специалист.

По его словам, необязательно откладывать деньги в реальную копилку — сейчас в банковских приложениях предусмотрены сервисы, которые позволяют ежемесячно автоматически или вручную переводить часть средств на накопительный счёт.

«Откладывая деньги, следует пользоваться правильными инструментами. Самый популярный вариант — использование депозита в банке, но здесь важно выбирать выгодные процентные ставки», — заявил основатель платформы для инвестирования W-Trading.

Специалисты рекомендуют формировать подушку в размере от трёх до шести месячных расходов, добавил он.

«Главная задача подушки — деньги не должны быть заморожены, ими можно распоряжаться. Есть ещё один популярный способ сохранения и приумножения финансов — инвестирование в недвижимость. Этот инструмент считается самым надёжным и при правильном подходе может принести хорошую прибыль», — рассказал собеседник RT.

Если вы замечаете, что вам регулярно не хватает денег, нужно выяснить, какая статья расходов тянет вас вниз, посоветовал специалист.

«Если это переменные траты вроде ресторанов и развлечений, нужно работать с ней. Как только вы определите проблему, нужно научиться тратить более эффективно и перенаправить финансы в необходимые нужды, избегая хотелок», — отметил эксперт.

Он также напомнил о возможности использовать налоговый вычет — государство возвращает часть ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством о налогах и сборах случаях.

«Не все знают, что граждане России имеют право получить налоговый вычет за покупку квартиры, земли и строительство на ней дома, на медицинские услуги, лекарства, расходы по образованию, на платные детские кружки», — заключил Степаненко.

Ранее финансовый эксперт Максим Глазков дал в беседе с RT рекомендации по выбору финансовых продуктов для пенсионеров.