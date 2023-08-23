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Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост

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Андрей Пучков, который занимал должность первого заместителя председателя правления банка ВТБ, покинул свой пост в связи с переходом на другую работу.
Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ВТБ.

«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу», — приводит заявление ТАСС.

Как рассказали в кредитной организации, Пучков проработал в ВТБ более 20 лет.

Ранее правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК).

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