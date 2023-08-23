Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ВТБ.
«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу», — приводит заявление ТАСС.
Как рассказали в кредитной организации, Пучков проработал в ВТБ более 20 лет.
Ранее правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК).