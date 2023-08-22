Кабмин России выдвинул Костина кандидатом в совет директоров ОСК
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, всего в список кандидатов вошли 13 человек.
Не считая Костина, в перечень вошли, например, глава Росморречфлота Захарий Джиоев и замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации.