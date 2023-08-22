Кабмин России выдвинул Костина кандидатом в совет директоров ОСК

Правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, всего в список кандидатов вошли 13 человек.

Не считая Костина, в перечень вошли, например, глава Росморречфлота Захарий Джиоев и замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации.