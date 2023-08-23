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В Москве задержали организатора незаконной экскурсии по коллекторам столицы

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В прокуратуре Москвы сообщили о задержании организатора незаконной экскурсии по коллекторам столицы Никиты Дубаса и гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима.
В Москве задержали организатора незаконной экскурсии по коллекторам столицы
  • АГН «Москва»

«...Задержаны в порядке ст. 91 УПК России, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УПК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Задержанные своей вины не признали.

Суд в ближайшее время изберёт меру пресечения фигурантам дела в виде заключения под стражу.

Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

Выяснилось, что Александра Кима из компании «Спутник», которая проходит по делу о массовой гибели диггеров в Москве, неоднократно судили.

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