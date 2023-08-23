РИА Новости: выполнен контракт на поставку Росгвардии катеров «Афалина»
«В этом году завершили контракт от 2022 года на поставку шести катеров «Афалина» для Росгвардии, общая серия — порядка 40 единиц», — цитирует РИА Новости Даниленко.
По его словам, на данные катера можно устанавливать оружие для охраны особых акваторий.
Он отметил, что у катеров высокая скорость и маленькая осадка.
Ранее замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил об увеличении в четыре раза выпуска бронетехники в России за год.