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РИА Новости: выполнен контракт на поставку Росгвардии катеров «Афалина»

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Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров «Афалина», сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

«В этом году завершили контракт от 2022 года на поставку шести катеров «Афалина» для Росгвардии, общая серия — порядка 40 единиц», — цитирует РИА Новости Даниленко.

По его словам, на данные катера можно устанавливать оружие для охраны особых акваторий.

Он отметил, что у катеров высокая скорость и маленькая осадка.

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