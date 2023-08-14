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«Ростех» заявил об увеличении в 4 раза выпуска бронетехники в России за год

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Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил об увеличении в четыре раза выпуска бронетехники в России за год.
«Ростех» заявил об увеличении в 4 раза выпуска бронетехники в России за год
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании форума «Армия-2023».

«По бронетехнике: по выпуску этой продукции мы за год поднялись в четыре раза», — цитирует его ТАСС.

14 августа в России начал работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов.

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