Путин: в России планируется повышение МРОТ на 18,5%

С 1 января 2024 года планируется повысить МРОТ на 18,5%, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, индексирование МРОТ продолжается, чтобы его отрыв от прожиточного минимума увеличивался.

«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%», — сказал Путин.

Он отметил, что данная мера положительно отразится на доходах примерно 4,8 млн работников.

Ранее член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» заявила, что планы российского Министерства труда по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза являются объективно выполнимыми.