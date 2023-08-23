Путин: в России планируется повышение МРОТ на 18,5%
По его словам, индексирование МРОТ продолжается, чтобы его отрыв от прожиточного минимума увеличивался.
«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%», — сказал Путин.
Он отметил, что данная мера положительно отразится на доходах примерно 4,8 млн работников.
Ранее член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» заявила, что планы российского Министерства труда по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза являются объективно выполнимыми.