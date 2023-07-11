Экономист Сафонов высказался об идее двукратного увеличения МРОТ к 2030 году

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.

Профессор объяснил, что мера должна поспособствовать увеличению доходов россиян, однако сложно применить её раньше 2030 года.

По его словам, увеличение МРОТ в настоящем вызовет резкий рост инфляции и безработицы внутри страны.

«Возросшие доходы населения необходимо куда-то потратить. Если не будет пропорционально увеличен выпуск продукции внутри страны, начнёт раскручиваться инфляция. Увеличится импорт из других стран, удорожание этих товаров. В итоге нашими деньгами мы оплатим развитие чужих экономик», — пояснил Сафонов.

Ранее член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» заявила, что планы российского Министерства труда по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза являются объективно выполнимыми.