Yandex N. V. перезапустит работу под новым названием в 2024 году

Материнская компания «Яндекса» — Yandex N. V. — перезапустит свою работу под новым названием в 2024 году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на описание вакансий в соцсети LinkedIn.

«Новая компания будет официально запущена под новым названием в начале 2024 года», — говорится в описании к вакансии.

Ранее акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских Островов в Россию.

В конце июня VK Company Limited получила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Доме компании «Зингер» в Санкт-Петербурге.