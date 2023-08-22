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Yandex N. V. перезапустит работу под новым названием в 2024 году

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Материнская компания «Яндекса» — Yandex N. V. — перезапустит свою работу под новым названием в 2024 году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на описание вакансий в соцсети LinkedIn.

«Новая компания будет официально запущена под новым названием в начале 2024 года», — говорится в описании к вакансии.

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