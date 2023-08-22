Недвижимость экс-замглавы Сочи на 192 млн рублей обратили в пользу государства
- РИА Новости
Об этом заявили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
В сообщении в Telegram сказано, что ответчик является фактическим владельцем 21 земельного участка, десяти помещений
и четырёх домов общей кадастровой стоимостью 192 млн рублей, которые он не мог приобрести на законные доходы.
Заместитель генпрокурора России просил суд обратить в доход государства недвижимость, зарегистрированную на третьих лиц, но фактически принадлежащую ответчику.
«Рассмотрев материалы дела, суд исковые требования удовлетворил», — сказано в материале.
Уточняется, что решение в законную силу не вступило.
11 августа Басманный суд Москвы отправил под стражу начальника абонентского отдела и начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области.