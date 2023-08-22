В Москве разбросанные самокаты будут отправлять на спецстоянки
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Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Подчёркивается, что хаотично расставленные самокаты и велосипеды создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров. Оставлять их можно только на парковках, отмеченных в сервисах аренды.
«Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — «Московский паркинг», — говорится в сообщении.
Забрать технику со спецстоянки может только хозяин либо его представитель с документами на собственность на каждое транспортное средство.
Ранее Минтранс Московской области напомнил о правилах безопасности при эксплуатации электросамокатов.