Узнать больше

В Москве разбросанные самокаты будут отправлять на спецстоянки

Короткая ссылка
Разбросанные арендные и личные самокаты, а также велосипеды, которые мешают участникам дорожного движения и пешеходам в Москве, будут отправляться на спецстоянку.
В Москве разбросанные самокаты будут отправлять на спецстоянки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Подчёркивается, что хаотично расставленные самокаты и велосипеды создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров. Оставлять их можно только на парковках, отмеченных в сервисах аренды.

«Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — «Московский паркинг», — говорится в сообщении.

Забрать технику со спецстоянки может только хозяин либо его представитель с документами на собственность на каждое транспортное средство.

Ранее Минтранс Московской области напомнил о правилах безопасности при эксплуатации электросамокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить