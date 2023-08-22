В Москве разбросанные самокаты будут отправлять на спецстоянки

Разбросанные арендные и личные самокаты, а также велосипеды, которые мешают участникам дорожного движения и пешеходам в Москве, будут отправляться на спецстоянку.

Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Подчёркивается, что хаотично расставленные самокаты и велосипеды создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров. Оставлять их можно только на парковках, отмеченных в сервисах аренды.

«Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — «Московский паркинг», — говорится в сообщении.

Забрать технику со спецстоянки может только хозяин либо его представитель с документами на собственность на каждое транспортное средство.

Ранее Минтранс Московской области напомнил о правилах безопасности при эксплуатации электросамокатов.