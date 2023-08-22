В Подмосковье продолжат реализацию программы «Парки в лесах»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе продолжат реализацию программы «Парки в лесах».

Об этом сообщает «Радио 1».

«В Подмосковье 43% — это леса. Первый пояс, прилегающий, да и второй тоже, имеют огромный запрос на отдых там. Если территория облагорожена, если там есть дорожки, безопасность, видеокамеры, детские площадки, спортивные тренажёры, лыжня или велодорожки — это совершенно другое качество отдыха», — сказал Воробьёв на встрече с общественниками в Химках.

Встреча состоялась в парке Толстого, первый этап благоустройства которого завершили в 2023 году.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года подмосковные парки проверили более 9 тыс. раз.