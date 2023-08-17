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С начала 2023 года подмосковные парки проверили более девяти тысяч раз

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С начала 2023 года парки в Московской области проверили более 9 тыс. раз с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».
С начала 2023 года подмосковные парки проверили более девяти тысяч раз
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что ежемесячно проводится около 1,2 тыс. проверок.

Министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник объяснила, что в мобильном приложении с помощью чек-листа более 340 исполнителей проверяют чистоту и исправность урн, состояние пешеходных дорожек, наличие освещения. Затем онлайн-отчёт с фотографиями отправляется модератору, который может выявить недочёты и вернуть задание на доработку.

Ранее Куртяник заявила, что с начала 2023 года в регионе провели более 1,37 млн цифровых проверок школ и детских садов.

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