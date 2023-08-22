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В России разработали проект ГОСТа по переделке обычных машин в электромобили

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Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал проект ГОСТа по переделке обычных автомобилей в электрические, заявил представитель «Автотор Холдинга» Александр Сорокин.
В России разработали проект ГОСТа по переделке обычных машин в электромобили
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно проекту, если машина переделана под электромобиль, то, единожды её сертифицировав, производитель будет вправе выпускать такую модель в промышленном масштабе.

ГОСТ передан на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию.

Ранее аналитики агентства «Автостат» заявили, что в июле 2023 года россияне приобрели 1084 подержанных электромобиля. Это на 59% больше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

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