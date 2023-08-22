В России разработали проект ГОСТа по переделке обычных машин в электромобили

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал проект ГОСТа по переделке обычных автомобилей в электрические, заявил представитель «Автотор Холдинга» Александр Сорокин.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно проекту, если машина переделана под электромобиль, то, единожды её сертифицировав, производитель будет вправе выпускать такую модель в промышленном масштабе.

ГОСТ передан на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию.

Ранее аналитики агентства «Автостат» заявили, что в июле 2023 года россияне приобрели 1084 подержанных электромобиля. Это на 59% больше, чем в аналогичном месяце 2022 года.