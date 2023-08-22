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Специалист Дозорцев дал рекомендации по выбору обуви для ребёнка

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Руководитель отдела производства компании Zenden Сергей Дозорцев заявил, что главный критерий правильного выбора обуви для ребёнка — определение длины и полноты стопы.
Специалист Дозорцев дал рекомендации по выбору обуви для ребёнка
  • Gettyimages.ru

«В правильно подобранной обуви должен оставаться небольшой припуск в носочной части на вырост стопы ребёнка. В объёме нога в обуви не должна быть сильно сжата, но и свободно болтаться на стопе обувь не должна», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также важно отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов.

«Это позволит поддерживать нормальный микроклимат внутри обуви, не допуская перегрева и сильного увлажнения стопы ребёнка», — пояснил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «360» рассказала о негативном влиянии фастфуда на детское здоровье. По её словам, продукты быстрого питания могут содержать значительно больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем рекомендуется для детей.

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