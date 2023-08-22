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В Москве акция «Единый день открытых дверей» состоится 26 августа

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице информационная акция «Единый день открытых дверей» состоится 26 августа.
В Москве акция «Единый день открытых дверей» состоится 26 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам Сергуниной, более 250 учреждений подготовили программу мероприятий на день открытых дверей.

В рамках акции культурные центры и библиотеки проведут творческие мастер-классы, концерты, экскурсии. Так, библиотека-читальня имени И.С. Тургенева подготовила часовую экскурсию «Тургеневка: навстречу 140-летнему юбилею», а Дом Гоголя — литературное путешествие по Москве.

Ранее сообщалось, что кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.

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