Нижегородская область примет участие в акции «Ночь кино»
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Зрители смогут увидеть ленты «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».
В рамках акции пройдут и дополнительные мероприятия, в том числе творческие встречи, экскурсии, анимационные программы.
Ранее URA.RU сообщало, что сценарист Андрей Золотарёв, известный по фильмам «Лёд 2», «Спутник», «Призрак» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.