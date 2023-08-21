Нижегородская область примет участие в акции «Ночь кино»

Кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Зрители смогут увидеть ленты «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

В рамках акции пройдут и дополнительные мероприятия, в том числе творческие встречи, экскурсии, анимационные программы.

Ранее URA.RU сообщало, что сценарист Андрей Золотарёв, известный по фильмам «Лёд 2», «Спутник», «Призрак» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.