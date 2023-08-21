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Нижегородская область примет участие в акции «Ночь кино»

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Кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.
Нижегородская область примет участие в акции «Ночь кино»
  • Gettyimages.ru
  • © danr13

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Зрители смогут увидеть ленты «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

В рамках акции пройдут и дополнительные мероприятия, в том числе творческие встречи, экскурсии, анимационные программы.

Ранее URA.RU сообщало, что сценарист Андрей Золотарёв, известный по фильмам «Лёд 2», «Спутник», «Призрак» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.

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