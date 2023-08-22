Узнать больше

Флорист Гаганова прокомментировала ситуацию с ценами на букеты к 1 сентября

Короткая ссылка
Владелица салона цветов Антонина Гаганова рассказала о ценах на букеты к началу нового учебного года.
Флорист Гаганова прокомментировала ситуацию с ценами на букеты к 1 сентября
  • РИА Новости

«Если первоклассник у нас пойдёт в школу с нашими местными цветами — розы из Калуги, например, цветы из Подмосковья, — тогда букеты будут лояльными по цене. Букет на 1000—1200 рублей будет включать в себя астры, георгины, подсолнухи», — рассказала она в беседе с НСН.

По её словам, если букет будет состоять из импортных цветов, то цена окажется выше.

«Самые популярные на 1 сентября осенние цветы — подсолнухи, астры, кустовые розочки», — добавила Гаганова.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что во всех школах Калининградской области создали первичные отделения «Движения первых».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить