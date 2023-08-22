Флорист Гаганова прокомментировала ситуацию с ценами на букеты к 1 сентября

Владелица салона цветов Антонина Гаганова рассказала о ценах на букеты к началу нового учебного года.

«Если первоклассник у нас пойдёт в школу с нашими местными цветами — розы из Калуги, например, цветы из Подмосковья, — тогда букеты будут лояльными по цене. Букет на 1000—1200 рублей будет включать в себя астры, георгины, подсолнухи», — рассказала она в беседе с НСН.

По её словам, если букет будет состоять из импортных цветов, то цена окажется выше.

«Самые популярные на 1 сентября осенние цветы — подсолнухи, астры, кустовые розочки», — добавила Гаганова.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что во всех школах Калининградской области создали первичные отделения «Движения первых».