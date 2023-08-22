Ракова: столичные центры госуслуг отмечают 12 лет работы

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские центры госуслуг «Мои документы» отмечают 12-летие.

Об этом информирует НСН.

Вице-мэр напомнила, что первый офис открылся в районе Лефортово, а в настоящее время в городе функционируют 137 таких центров.

«Сегодня число государственных услуг, предоставляемых в офисах, достигло более 280, из которых 99% доступны независимо от места жительства», — подчеркнула заммэра.

В столичных МФЦ работают более 11 тыс. сотрудников. Они также трудятся во флагманских центрах больниц им. В.В. Вересаева и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ещё более 1,5 тыс. человек сотрудничают с медучреждениями в рамках направления «Мой администратор», 180 сотрудников работают в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками заявил, что московская система госуслуг «Мои документы» является лучшей в мире.