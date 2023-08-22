В Челябинской области за неделю спасли более 20 заблудившихся в лесах грибников
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.
В ведомстве отметили, что при пропаже людей в лесах спасатели за минувшую неделю выехали несколько десятков раз.
Так, найденную в лесах бабушку 1939 года рождения спасатели Троицкого отряда выносили на носилках.
Спасатели Златоустовского отряда двое суток искали в лесах 78-летнего дедушку.
Ранее сообщалось, что в лесах под Миассом (Челябинская область) спасатели вывели 60-летнюю бабушку с внуком с болота.