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В Челябинской области за неделю спасли более 20 заблудившихся в лесах грибников

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В Челябинской области за неделю было спасено более 20 заблудившихся в лесах грибников.
В Челябинской области за неделю спасли более 20 заблудившихся в лесах грибников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.

В ведомстве отметили, что при пропаже людей в лесах спасатели за минувшую неделю выехали несколько десятков раз.

Так, найденную в лесах бабушку 1939 года рождения спасатели Троицкого отряда выносили на носилках.

Спасатели Златоустовского отряда двое суток искали в лесах 78-летнего дедушку.

Ранее сообщалось, что в лесах под Миассом (Челябинская область) спасатели вывели 60-летнюю бабушку с внуком с болота.

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