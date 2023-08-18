В Челябинской области спасатели вывели бабушку с внуком с болота

В лесах под Миассом (Челябинская область) спасатели вывели 60-летнюю бабушку с внуком с болота.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

В ведомстве уточнили, что 17 августа семья выехала в лес за грибами. Все должны были собраться у автомобиля, но к машине вышла только одна женщина. Её матери и сына там не оказалось.

Женщине и её 60-летней матери удалось связаться со спасателями. Бабушка с внуком оказались посреди болота, спасатели проложили безопасный путь и вывели их.

Ранее сообщалось, что МЧС продолжает искать в горах Краснодарского края и Адыгеи пропавших отца и сына, спасатели используют вертолёт Ка-32 для обследования рек Киши, Чессу и Уруштен.