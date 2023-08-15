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МЧС продолжает поиски пропавших отца и сына в горах Краснодарского края и Адыгеи

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МЧС продолжает искать в горах Краснодарского края и Адыгеи пропавших отца и сына, спасатели используют вертолёт Ка-32 для обследования рек Киши, Чессу и Уруштен.
МЧС продолжает поиски пропавших отца и сына в горах Краснодарского края и Адыгеи
  • Gettyimages.ru
  • © jcwait

«Также одна пешая группа спасателей обследует Бурьянистую поляну. Другая — уже добралась до Джуги», — сообщило ведомство.

С воздуха обнаружено три временных пристанища туристов без следов пребывания людей, нет ни кострищ, ни дыма, ни палаток.

Смотрители метеостанции при этом рассказали, что в последнее время никого не видели.

5 августа двое мужчин отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону посёлка Красная Поляна.

Контрольным временем возвращения туристов было 11 августа.

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