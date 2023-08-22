В Подмосковье с апреля на самокатах совершили более пяти миллионов поездок

С начала апреля на арендованных самокатах было совершено более пяти миллионов поездок в Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что на данный момент к аренде доступно порядка 28 тыс. самокатов, а также оборудовано более 8,2 тыс. виртуальных парковок.

Кроме того, в министерстве призвали граждан соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчины на самокате наехали на 11-летнего ребёнка на тротуаре, а затем скрылись с места происшествия.