Узнать больше

В Подмосковье с апреля на самокатах совершили более пяти миллионов поездок

Короткая ссылка
С начала апреля на арендованных самокатах было совершено более пяти миллионов поездок в Московской области.
В Подмосковье с апреля на самокатах совершили более пяти миллионов поездок
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что на данный момент к аренде доступно порядка 28 тыс. самокатов, а также оборудовано более 8,2 тыс. виртуальных парковок.

Кроме того, в министерстве призвали граждан соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчины на самокате наехали на 11-летнего ребёнка на тротуаре, а затем скрылись с места происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить