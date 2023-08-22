Минпромторг: обновлённый нацпроект по станкостроению подготовят в течение месяца

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что обновлённый федеральный проект по станкостроению подготовят в течение месяца.

Об этом он сказал в ходе форума «Технопром».

«Запускается новый нацпроект... Я надеюсь точку поставим с точки зрения нацпроекта в новой редакции федерального проекта по станкостроению в горизонте месяца, первые ресурсы начнём выделять в течение этого месяца», — цитирует его ТАСС.

Ранее НСН писала, что московский мэр Сергей Собянин заявил, что объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.