Минпромторг: обновлённый нацпроект по станкостроению подготовят в течение месяца
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе форума «Технопром».
«Запускается новый нацпроект... Я надеюсь точку поставим с точки зрения нацпроекта в новой редакции федерального проекта по станкостроению в горизонте месяца, первые ресурсы начнём выделять в течение этого месяца», — цитирует его ТАСС.
Ранее НСН писала, что московский мэр Сергей Собянин заявил, что объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.