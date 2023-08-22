Узнать больше

Минпромторг: обновлённый нацпроект по станкостроению подготовят в течение месяца

Короткая ссылка
Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что обновлённый федеральный проект по станкостроению подготовят в течение месяца.
Минпромторг: обновлённый нацпроект по станкостроению подготовят в течение месяца
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе форума «Технопром».

«Запускается новый нацпроект... Я надеюсь точку поставим с точки зрения нацпроекта в новой редакции федерального проекта по станкостроению в горизонте месяца, первые ресурсы начнём выделять в течение этого месяца», — цитирует его ТАСС.

Ранее НСН писала, что московский мэр Сергей Собянин заявил, что объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить