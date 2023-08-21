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Объём промпроизводства в Москве вырос в два раза за пять лет

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Объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет, заявил мэр Сергей Собянин.
Объём промпроизводства в Москве вырос в два раза за пять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Собянина.

Как отметил мэр, усилия столицы сосредоточены на развитии ряда отраслей, среди которых обрабатывающие отрасли, станкостроение, фармацевтика и электроника.

По словам Собянина, в настоящее время более 700 тыс. человек работают в сфере промышленности, и от общих мер поддержки город перешёл к развитию огромных кластеров, в числе которых ОЭЗ «Технополис Москва».

Ранее Собянин заявил, что новая индустриализация столицы — это создание экологически чистых производств.

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