Объём промпроизводства в Москве вырос в два раза за пять лет
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Собянина.
Как отметил мэр, усилия столицы сосредоточены на развитии ряда отраслей, среди которых обрабатывающие отрасли, станкостроение, фармацевтика и электроника.
По словам Собянина, в настоящее время более 700 тыс. человек работают в сфере промышленности, и от общих мер поддержки город перешёл к развитию огромных кластеров, в числе которых ОЭЗ «Технополис Москва».
Ранее Собянин заявил, что новая индустриализация столицы — это создание экологически чистых производств.