Объём промпроизводства в Москве вырос в два раза за пять лет

Объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Собянина.

Как отметил мэр, усилия столицы сосредоточены на развитии ряда отраслей, среди которых обрабатывающие отрасли, станкостроение, фармацевтика и электроника.

По словам Собянина, в настоящее время более 700 тыс. человек работают в сфере промышленности, и от общих мер поддержки город перешёл к развитию огромных кластеров, в числе которых ОЭЗ «Технополис Москва».

Ранее Собянин заявил, что новая индустриализация столицы — это создание экологически чистых производств.