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Собянин назвал создание экологически чистых производств важной частью новой индустриализации Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая индустриализация столицы — это создание экологически чистых производств.
Собянин назвал создание экологически чистых производств важной частью новой индустриализации Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе, ежегодно экология в городе улучшается благодаря высокотехнологичным производствам, которые заменяют старые, а также за счёт реорганизации и модернизации очистных сооружений.

Кроме того, столичный градоначальник напомнил о важности внедрения нового качественного транспорта экологичных видов.

Ранее Собянин сообщил, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По его словам, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.

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