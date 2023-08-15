Собянин назвал создание экологически чистых производств важной частью новой индустриализации Москвы
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе, ежегодно экология в городе улучшается благодаря высокотехнологичным производствам, которые заменяют старые, а также за счёт реорганизации и модернизации очистных сооружений.
Кроме того, столичный градоначальник напомнил о важности внедрения нового качественного транспорта экологичных видов.
Ранее Собянин сообщил, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По его словам, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.