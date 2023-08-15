Узнать больше

Собянин: объём промпроизводства вырос в Москве почти на 9% за полгода

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По его словам, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.
Собянин: объём промпроизводства вырос в Москве почти на 9% за полгода

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, обрабатывающая отрасль показала рост в 9,8% за полгода. Кроме того, положительная динамика отмечена в фарминдустрии, а также в сфере пищевой и текстильной промышленности.

«С января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%», — уточнил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый цех металлообработки и роботизированной сварки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить