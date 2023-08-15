Собянин: объём промпроизводства вырос в Москве почти на 9% за полгода

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По его словам, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, обрабатывающая отрасль показала рост в 9,8% за полгода. Кроме того, положительная динамика отмечена в фарминдустрии, а также в сфере пищевой и текстильной промышленности.

«С января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%», — уточнил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый цех металлообработки и роботизированной сварки.