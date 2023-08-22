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В Тюменской области стартовал грантовый конкурс для проектов в сфере туризма

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В Тюменской области принимают заявки на получение грантов для реализации туристических проектов.
В Тюменской области стартовал грантовый конкурс для проектов в сфере туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.

Субсидию из регионального бюджета можно получить на развитие инициатив по шести направлениям, в их числе внутренний туризм, сельский туризм, инклюзивный туризм, MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок. — RT).

Это также инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения), и разработка сувенирной продукции.

Заявки принимаются до 8 сентября 2023 года, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что Владивосток получил грант на строительство туристического кода благодаря победе в федеральном конкурсе по его проектированию. Благоустройство планируют завершить к концу 2023 года.

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