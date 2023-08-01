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Во Владивостоке создадут туристический код до конца 2023 года

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Владивосток получил грант на строительство туристического кода благодаря победе в федеральном конкурсе по его проектированию. Благоустройство планируют завершить к концу 2023 года.
Во Владивостоке создадут туристический код до конца 2023 года
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Заявку на конкурс мы разрабатывали вместе с командой архитекторов, сотрудником музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева», — отметил глава города Константин Шестаков.

В рамках благоустройства запланирована установка 57 информационных конструкций, а также преображение некоторых объектов города. Так, например, от площади на Адмирала Фокина до Океанского проспекта расширят пешеходную зону, установят скамейки и павильоны для проведения ярмарок.

Кроме того, обновят скульптуры Алексея Онуфриенко и построят новые.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

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