В Москве предприятие увеличило выпуск газоанализаторов на 10%
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
По словам Овчинского, компания увеличила площадь на 200 кв. м, расширила штат сотрудников и провела модернизацию оборудования, нарастив производственные мощности на 15%.
Газоанализаторы позволяют контролировать наличие токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон.
Генеральный директор компании Иван Лебедев объяснил, что такое газоаналитическое оборудование позволяет снизить аварийность на опасных производственных объектах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.