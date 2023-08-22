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В Москве предприятие увеличило выпуск газоанализаторов на 10%

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичному производителю газоаналитического оборудования «Промприбор-Р» удалось увеличить выпуск готовой продукции на 10%.
В Москве предприятие увеличило выпуск газоанализаторов на 10%
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам Овчинского, компания увеличила площадь на 200 кв. м, расширила штат сотрудников и провела модернизацию оборудования, нарастив производственные мощности на 15%.

Газоанализаторы позволяют контролировать наличие токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон.

Генеральный директор компании Иван Лебедев объяснил, что такое газоаналитическое оборудование позволяет снизить аварийность на опасных производственных объектах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет.

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