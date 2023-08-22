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МВД: в Москве задержали подозреваемого в серии ограблений

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Подозреваемый в серии грабежей в Лианозовском лесопарке в Москве задержан сотрудниками полиции, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД: в Москве задержали подозреваемого в серии ограблений
  • РИА Новости

Её комментарий опубликован на сайте «МВД МЕДИА».

Согласно предварительным данным, злоумышленник нападал на гуляющих в одиночестве женщин. Он внезапно толкал их, забирал сумки или срывал с шеи цепочки с украшениями.

Уточняется, что было зарегистрировано не менее семи нападений с похожими обстоятельствами.

Ранее условно осуждённый за грабёж житель Подмосковья признался, что решил вернуться к своей преступной деятельности в этом году. Ущерб от преступлений мужчины составил более 200 тыс. рублей.

Ранее полиция в Волгограде задержала подозреваемых в хищениях в крупном размере.

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