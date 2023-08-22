МВД: в Москве задержали подозреваемого в серии ограблений
- РИА Новости
Её комментарий опубликован на сайте «МВД МЕДИА».
Согласно предварительным данным, злоумышленник нападал на гуляющих в одиночестве женщин. Он внезапно толкал их, забирал сумки или срывал с шеи цепочки с украшениями.
Уточняется, что было зарегистрировано не менее семи нападений с похожими обстоятельствами.
Ранее условно осуждённый за грабёж житель Подмосковья признался, что решил вернуться к своей преступной деятельности в этом году. Ущерб от преступлений мужчины составил более 200 тыс. рублей.
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