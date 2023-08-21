МВД: полиция в Волгограде задержала подозреваемых в хищениях в крупном размере
- РИА Новости
Её комментарий опубликован в Telegram-канале «МВД МЕДИА».
«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Волгограду совместно с коллегами из Астрахани задержали двух ранее судимых братьев — жителей Астраханской области», — заявила она.
По её словам, мужчины подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания интимных услуг.
В ходе обыска у них было изъято 11 мобильных телефонов, сим-карты, банковские карты и денежные средства, добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело.
17 августа прокуратура Хабаровского края сообщила, что награды за участие в спецоперации на Украине и 1 млн рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре.