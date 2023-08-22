В Уссурийске проверят видео, где посторонняя женщина применила силу к ребёнку
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Инцидент произошёл в Новоникольске (Приморский край). На видео местная жительница применила физическую силу к незнакомому ей мальчику, пытаясь заставить его поднять с земли пластиковую бутылку.
Родители 10-летнего ребёнка обратились в медучреждение, там медики диагностировали у него ушибы мягких тканей шеи и голеностопного сустава.
Прокуратура начала доследственную проверку.
«Действиям местной жительницы будет дана надлежащая правовая оценка», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Городецком округе Нижегородской области организована проверка после того, как футбольный тренер избил 11-летнего ребёнка.