В Уссурийске проверят видео, где посторонняя женщина применила силу к ребёнку

Уссурийская городская прокуратура начала доследственную проверку после публикации в СМИ видеоматериалов о применении физической силы в отношении ребёнка со стороны посторонней женщины.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Инцидент произошёл в Новоникольске (Приморский край). На видео местная жительница применила физическую силу к незнакомому ей мальчику, пытаясь заставить его поднять с земли пластиковую бутылку.

Родители 10-летнего ребёнка обратились в медучреждение, там медики диагностировали у него ушибы мягких тканей шеи и голеностопного сустава.

Прокуратура начала доследственную проверку.

«Действиям местной жительницы будет дана надлежащая правовая оценка», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Городецком округе Нижегородской области организована проверка после того, как футбольный тренер избил 11-летнего ребёнка.