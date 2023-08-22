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В Челябинской области обороты торговли в 17 раз превысили обороты общепита

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Челябинскстат предоставил отчёт о трендах оборотов общепита и розничной торговли за первые шесть месяцев 2023 года в Челябинской области. Согласно результатам, за данный период в регионе обороты розничной торговли почти в 17 раз превысили обороты общепита.
В Челябинской области обороты торговли в 17 раз превысили обороты общепита
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Согласно отчёту, оборот розничной торговли в регионе за январь — июнь составил 407,6 млрд рублей, в то время как оборот общепита составил 24,3 млрд рублей.

В Челябинскстате отметили, что в июне 2023 года темпы роста оборота розничной торговли достигли 113,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Для общепита этот показатель составил 96%.

По словам челябинского экономиста Сергея Гордеева, на сложившуюся ситуацию могло повлиять увеличение стоимости продуктов питания, а также увеличение доли торговых сетей в общем обороте розничной торговли.

Ранее сообщалось, что предприятия сферы общественного питания в Ханты-Мансийском автономном округе увеличили денежный оборот до 20,8 млрд рублей за полгода.

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