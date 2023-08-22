В Челябинской области обороты торговли в 17 раз превысили обороты общепита
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU.
Согласно отчёту, оборот розничной торговли в регионе за январь — июнь составил 407,6 млрд рублей, в то время как оборот общепита составил 24,3 млрд рублей.
В Челябинскстате отметили, что в июне 2023 года темпы роста оборота розничной торговли достигли 113,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Для общепита этот показатель составил 96%.
По словам челябинского экономиста Сергея Гордеева, на сложившуюся ситуацию могло повлиять увеличение стоимости продуктов питания, а также увеличение доли торговых сетей в общем обороте розничной торговли.
Ранее сообщалось, что предприятия сферы общественного питания в Ханты-Мансийском автономном округе увеличили денежный оборот до 20,8 млрд рублей за полгода.