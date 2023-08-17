Предприятия общепита в ХМАО увеличили денежный оборот до 20,8 млрд рублей за полгода
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Тюменьстат.
«Оборот общественного питания за январь — июнь 2023 года составил 20,8 млрд рублей. Это 109,2% к соответствующему периоду прошлого года», — заявили в ведомстве.
Наиболее высокие показатели пришлись на май — 3,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что предприятия общепита Татарстана заработали 5,7 млрд рублей в мае 2023 года, с начала года — 26,8 млрд рублей.