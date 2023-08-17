Предприятия общепита в ХМАО увеличили денежный оборот до 20,8 млрд рублей за полгода

Предприятия сферы общественного питания в Ханты-Мансийском автономном округе увеличили денежный оборот до 20,8 млрд рублей за полгода.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Тюменьстат.

«Оборот общественного питания за январь — июнь 2023 года составил 20,8 млрд рублей. Это 109,2% к соответствующему периоду прошлого года», — заявили в ведомстве.

Наиболее высокие показатели пришлись на май — 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что предприятия общепита Татарстана заработали 5,7 млрд рублей в мае 2023 года, с начала года — 26,8 млрд рублей.