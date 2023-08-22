Большинство российских женщин покупают уходовую косметику раз в месяц

В Natura Siberica провели исследование и выяснили, что 55% российских женщин покупают уходовую косметику раз в месяц.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом 35% респондентов покупают уходовую косметику раз в квартал.

Согласно результатам исследования, 51% опрошенных предпочитают косметическую продукцию из верхнего ценового сегмента масс-маркета (до 1000 рублей), 27% — средний ценовой сегмент масс-маркета (до 500 рублей), при этом 21% — сегмент «премиум».

81% российских женщин при выборе косметики руководствуются свойствами продукта, 11% — брендом, а 8% — ценой.

При этом 61% опрошенных признались, что читают состав косметического средства, 32% — только иногда.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и агентства A2:Research, самыми желанными подарками для россиян оказались деньги и аксессуары.