Россияне назвали деньги и аксессуары самыми желанными подарками

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и агентство A2:Research провели исследование, чтобы выяснить, о каких подарках мечтают россияне.

Об этом пишет газета «Известия».

Чаще всего в качестве желанного подарка респонденты называли деньги (15%), аксессуары (13%), цветы (12%), косметику и парфюмерию (9%).

«Большинство хотели бы, чтобы им чаще дарили различные украшения и аксессуары (21%), товары для хобби (11%), впечатления — в частности путешествия, билеты на концерт или в театр (11%)», — сказано в исследовании.

На подарок близкому человеку 27% опрошенных готовы потратить до 10 тыс. рублей, 23% — до 5 тыс., 22% — до 20 тыс., 14% — до 2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось об исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в ходе которого выяснилось, что половина россиян (48,7%) в поездках покупают сувениры на память о путешествии.