Исследование: 58% россиян в турпоездках тратят до 5 тысяч рублей на сувениры
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Только 8,6% опрошенных заявили, что почти никогда и ничего не привозят из поездок.
В основном путешественники покупают памятные подарки для себя (78,8%), членов семьи (78,6%), для друзей (59,2%) и коллег (28,8%).
В среднем россияне тратят на сувениры до 5 тыс. рублей (58,3% респондентов), 13,9% закладывают в бюджет от 5 до 10 тыс., 5,2% — больше 10 тыс. рублей. 22,6% признались, что не считают деньги, если вещь понравилась.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.