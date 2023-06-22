Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исследование: 58% россиян в турпоездках тратят до 5 тысяч рублей на сувениры

Короткая ссылка
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что половина россиян (48,7%) в поездках покупают сувениры на память о путешествии.
Исследование: 58% россиян в турпоездках тратят до 5 тысяч рублей на сувениры
  • Gettyimages.ru
  • © DGLimages

Об этом пишет «Газета.Ru».

Только 8,6% опрошенных заявили, что почти никогда и ничего не привозят из поездок.

В основном путешественники покупают памятные подарки для себя (78,8%), членов семьи (78,6%), для друзей (59,2%) и коллег (28,8%).

В среднем россияне тратят на сувениры до 5 тыс. рублей (58,3% респондентов), 13,9% закладывают в бюджет от 5 до 10 тыс., 5,2% — больше 10 тыс. рублей. 22,6% признались, что не считают деньги, если вещь понравилась.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить