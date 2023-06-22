Исследование: 58% россиян в турпоездках тратят до 5 тысяч рублей на сувениры

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что половина россиян (48,7%) в поездках покупают сувениры на память о путешествии.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Только 8,6% опрошенных заявили, что почти никогда и ничего не привозят из поездок.

В основном путешественники покупают памятные подарки для себя (78,8%), членов семьи (78,6%), для друзей (59,2%) и коллег (28,8%).

В среднем россияне тратят на сувениры до 5 тыс. рублей (58,3% респондентов), 13,9% закладывают в бюджет от 5 до 10 тыс., 5,2% — больше 10 тыс. рублей. 22,6% признались, что не считают деньги, если вещь понравилась.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.