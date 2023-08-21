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В ЦБ России сообщили, что рост ипотеки в июле составил 2,5%

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Темпы роста ипотечного кредитования в июле текущего года составили 2,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
В ЦБ России сообщили, что рост ипотеки в июле составил 2,5%
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Ипотека в июле росла за счёт первичного рынка. Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне — 2,5%», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что выдача ипотеки с господдержкой выросла на 12% — до 360 млрд рублей.

Ранее стало известно, что чаще всего россияне копят деньги для покупки дома, квартиры или дачи либо на первоначальный взнос по ипотеке. Такой ответ дали 39% респондентов.

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