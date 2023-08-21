Специалист Чернова посоветовала ответственно относиться к сборам в поход

Руководитель пресс-службы Южного регионального спасательного отряда Римма Чернова рассказала, как вести себя в походе. По её словам, важным этапом является регистрация туристической группы в МЧС.

«Самое важное — ответственно отнестись к сборам в поход, ведь подведёт именно то, чему турист уделил мало внимания. Это касается и аптечки, и экипировки, и сбора информации о маршруте. Те, кто изучил маршрут и его особенности, не нарушал сроки прохождения и соблюдал правила безопасности, редко теряют тропу», — заявила Чернова в беседе с rostovgazeta.ru.

По её словам, чаще всего последнее происходит с теми, кто относится к походу безответственно, например сворачивает с маршрута без объективных причин.

Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв рассказал в беседе с RT о том, что нужно обязательно взять с собой, если вы собираетесь пойти в лес.