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Объявлена программа мероприятий в честь Дня российского флага в Карелии

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В Карелии рассказали о программе мероприятий, посвящённых Дню российского флага, который отмечается 22 августа.
Объявлена программа мероприятий в честь Дня российского флага в Карелии
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

Об этом сообщает karelinform.ru.

В частности, на Советской площади в Петрозаводске пройдёт концерт с церемонией поднятия флага. Также в городе будут раздавать ленточки с российским триколором и значки со словами: «Я люблю Россию».

Во всех районах республики состоятся мастер-классы, выставки, флешмобы, конкурсы.

Ранее портал RIA56 сообщил, что для жителей и гостей Оренбурга подготовили программу, посвящённую 280-летию города.

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