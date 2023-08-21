Объявлена программа мероприятий в честь Дня российского флага в Карелии

В Карелии рассказали о программе мероприятий, посвящённых Дню российского флага, который отмечается 22 августа.

Об этом сообщает karelinform.ru.

В частности, на Советской площади в Петрозаводске пройдёт концерт с церемонией поднятия флага. Также в городе будут раздавать ленточки с российским триколором и значки со словами: «Я люблю Россию».

Во всех районах республики состоятся мастер-классы, выставки, флешмобы, конкурсы.

Ранее портал RIA56 сообщил, что для жителей и гостей Оренбурга подготовили программу, посвящённую 280-летию города.