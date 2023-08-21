СК задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СК России.
По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общепита Владимира мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности.
Переработка мяса проводилась «с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм», отметили следователи.
Мужчина уже допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что количество отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 107.