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СК задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире

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Во Владимире задержан 46-летний житель Московской области, он проходит подозреваемым по делу о массовом отравлении шаурмой в нескольких точках владимирского общепита.
СК задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общепита Владимира мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности.

Переработка мяса проводилась «с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм», отметили следователи.

Мужчина уже допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что количество отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 107.

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